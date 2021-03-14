نيجيريا: 205 حالات إصابة جديدة بكورونا وأربع حالات وفاة

سجلت نيجيريا أمس السبت بالتوقيت المحلي 205 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، في استمرار لتراجع أرقام الإصابات، الذي بدأ قبل حوالي ثلاثة أسابيع، طبقا لما ذكرته السلطات الصحية، حسب صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية اليوم الأحد.



وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 160 ألفًا و537 حالة.



وذكر المركز النيجيري للسيطرة على الأمراض في أحدث تقرير له الليلة الماضية أنه بعد تسجيل متوسط ألف حالة إصابة يومية في الفترة ما بين ديسمبر 2020 ويناير ، تقلصت أرقام الإصابة بشكل نسبي، حيث تراوحت أرقام حالات الإصابة اليومية ما بين 195 و709 حالات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.



وحالات الإصابة التي تم تسجيلها السبت الماضي وعددها 195 حالة، كانت الأقل منذ 31 أغسطس 2020، عندما تم تسجيل 138 حالة إصابة جديدة.



وبينما تقلصت أرقام الإصابة اليومية في نيجيريا بشكل كبير، فإن حصيلة الوفيات مازالت ترتفع مما يشير إلى أن البلاد لم تخرج بعد من براثن الوباء.



وسجلت البلاد أربع حالات وفاة أخرى أمس، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى حوالي 2013 حالة، حسب بيانات صادرة عن المركز.