«البيان» الإماراتية: اليمن لم يمر بمرحلة أسوأ مما هو عليه اليوم

ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية "أن اليمن لم يمر بمرحلة أسوأ مما هو عليه اليوم من قتل وتهجير وجوع، في ظل تصاعد السلوك الإجرامي لميليشيا الحوثي، التي انفلتت عن كل القيم والأخلاق والضوابط والاعتبارات الإنسانية، ولم تعد تكترث إلا بمصالحها الذاتية".

وأضافت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان "تصعيد خطير" - "ميليشيا الحوثي لا تتمرد على الشرعية فحسب، بل على المجتمع الدولي، وذلك من خلال رفضها تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، فهي تعمل على تنفيذ أجندة تضر بأمن واستقرار اليمن والمنطقة، والاعتداءات التي طالت أراضي السعودية، بمحاولة ضرب المواقع النفطية في المملكة، حيث تهدف بدرجة أكبر لاستهداف الاقتصاد العالمي".

ورأت أن "الأمل في تحقيق السلام في اليمن آخذ في التضاؤل يومياً، مع استخفاف الحوثيين بكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت مخلصة لتحقيق أمن اليمن واستقراره، فهم لا يريدون السلام وإن قبلوا الحوار أو التفاوض في مرحلة ما من مراحل هذا الصراع، فذلك نتيجة لتطورات عسكرية".

وقالت "جرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وانتهاكها المستمر للقانون الدولي الإنساني لا ينبغي غض الطرف عنها أو عدم معاقبة مرتكبيها، فالصمت الدولي زاد من وحشيتها بارتكاب أبشع الجرائم".

واختتمت "البيان" افتتاحيتها مؤكدة ضرورة التحرك السريع من قبل المجتمع الدولي لتفعيل قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني، واتخاذ ما يلزم من القرارات لوضع حد لهذا التدهور، ومواجهة الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها الميليشيا".