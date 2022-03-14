لقطات من آثار هجوم صاروخي منسوب للقوات الأوكرانية على مدينة دونيتسك

بثّت قناة "العربية" لقطات للهجوم الصاروخي الذي نسبته قوات دونيتسك الانفصالية إلى القوات الأوكرانية.

وأسفر هذا الهجوم حتى كتابة هذه السطور، عن مقتل 23 شخصًا يقول انفصاليو دونيتسك إن من بينهم أطفالًا، علمًا بأن سلطات كييف لم تعلق على الأمر حتى الآن.

وأشارت سلطات دونيتسك، إلى أنّ عدد قتلى الصاروخ الأوكراني كان بالإمكان أن يكون بالمئات لو لم يتم اعتراضه، موضحة أن القتلى سقطوا بسبب الشظايا.

السلطات في #دونيتسك: الصاروخ الأوكراني تم اعتراضه والقتلى الـ 23 سقطوا بالشظايا

#العربية pic.twitter.com/ETZbNf868G — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) March 14, 2022

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.