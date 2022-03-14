أبو النصر: بطولة كأس مصر للسلة لن تكون الأخيرة

أكد محمد أبو النصر، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي أنه يشعر بفرحة كبيرة بعد تتويج الفريق بلقب كأس مصر، عقب الفوز على الاتحاد السكندري، بنتيجة 69-65 في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الاثنين، داخل صالة حسن مصطفى، مشيرًا إلى أن التتويج بالبطولات بقميص الأهلي دائمًا ما يكون له طعم مختلف.

وقال أبو النصر عقب التتويج بكأس مصر لكرة السلة إن لاعبي الأهلي لم يبخلوا بأي نقطة عرق في سبيل التتويج بلقب البطولة، كما أن الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني أوجستي بوش بذل جهدًا كبيرًا مع اللاعبين، مؤكدًا أن جميع أفراد الفريق من لاعبين ومدربين وإداريين وأطباء وعمال استحقوا هذا التتويج الذي جاء نتاج عمل كبير.

وتقدم أبو النصر بالشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، مؤكدًا أن المجلس قدم كل الدعم اللازم للاعبي الفريق، وكان يقف خلفهم دائمًا، كما وجه التهنئة لجماهير الأهلي التي ساندت اللاعبين كثيرًا، واستحقت هذه الفرحة.