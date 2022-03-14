 أمريكا تدين الهجمات الصاروخية الأيرانية على أربيل بالعراق - بوابة الشروق
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أمريكا تدين الهجمات الصاروخية الأيرانية على أربيل بالعراق

د ب ا
نشر في: الإثنين 14 مارس 2022 - 12:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 مارس 2022 - 12:40 ص

أدانت الولايات المتحدة اليوم الأحد ،بشدة الهجمات الصاروخية على أربيل في إقليم كردستان العراق والتي كانت قد انطلقت من أيران.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس ووصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) .

وذكر البيان "الهجمات كانت انتهاكا شائنا لسيادة العراق . لم تتعرض أي منشأت امريكية لأي اضرار كما لم يصب أي أشخاص ، وليس لدينا أي مؤشرات إلى أن الهجوم كان موجها إلى الولايات المتحدة "

وأضاف البيان أنه يتعين على إيران أن توقف على الفورهجماتها ،وتحترم السيادة العراقية ،وتوقف تدخلها في الشؤون الداخلية للعراق ".

وتابع أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شركائها العراقيين ، بما في ذلك من هم بمنطقة كردستان ، وسوف تساعد شركاءها في المنطقة في الدفاع عن أنفسهم .

كان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن اليوم الأحد، عن استهداف مركز إسرائيلي في أربيل عاصمة اقليم كردستان العراق.

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