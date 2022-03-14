لافروف: روسيا معنية بالعمل على منع أي خطر يهددها من الأراضي الأوكرانية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن مباحثاته مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثان في العاصمة موسكو، تناولت الوضع في أوكرانيا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك، أن روسيا معنية بالعمل على منع أي خطر يهددها من الأراضي الأوكرانية.

وأوضح لافروف أنّ بلاده تولي اهتمامًا كبيرًا بالملف الإنساني خلال العملية التي تنفذها في روسيا، وتحرص على تقديم المساعدات للاجئين في أوكرانيا، وفق قوله.

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.