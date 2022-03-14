 لافروف: روسيا معنية بالعمل على منع أي خطر يهددها من الأراضي الأوكرانية - بوابة الشروق
الإثنين 14 مارس 2022 1:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء الأزمة الروسية-الأوكرانية قريبا؟
النتـائـج تصويت

لافروف: روسيا معنية بالعمل على منع أي خطر يهددها من الأراضي الأوكرانية

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 14 مارس 2022 - 1:38 م | آخر تحديث: الإثنين 14 مارس 2022 - 1:38 م

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن مباحثاته مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثان في العاصمة موسكو، تناولت الوضع في أوكرانيا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك، أن روسيا معنية بالعمل على منع أي خطر يهددها من الأراضي الأوكرانية.

وأوضح لافروف أنّ بلاده تولي اهتمامًا كبيرًا بالملف الإنساني خلال العملية التي تنفذها في روسيا، وتحرص على تقديم المساعدات للاجئين في أوكرانيا، وفق قوله.

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك