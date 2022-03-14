محاولات أوكرانية لإجلاء المدنيين المحاصرين عبر 10 ممرات إنسانية

قالت نائب رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيريشوك، إن بلادها ستحاول إجلاء المدنيين المحاصرين عبر عشر ممرات إنسانية اليوم الاثنين، بما في ذلك من البلدات القريبة من العاصمة كييف ومنطقة لوهانسك شرق البلاد.

وصرحت في كلمة مصورة، بحسب وكالة "رويترز": "سنحاول مرة أخرى تسيير القافلة الإنسانية التي تحمل الغذاء والدواء إلى مدينة ماريوبول الساحلية من بيرديانسك في جنوب شرق أوكرانيا".

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.