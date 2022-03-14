شولتس يقوم بأول زيارة كمستشار إلى تركيا

يتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس إلى تركيا اليوم الاثنين في أول زيارة له للبلاد منذ توليه منصبه.

ومن المتوقع أن تهيمن الحرب في أوكرانيا على الزيارة.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستشار الألماني في العاصمة أنقرة، حيث سيجريان محادثات في فترة بعد الظهيرة بعد تناول الغداء.

ومن المقرر أن يعود شولتس إلى برلين في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وترى أنقرة في نفسها كوسيط في الحرب الأوكرانية، والتي اندلعت في 24 شباط/فبراير مع اجتياح روسيا الذي كان يخشى منه لجارتها.وتتمتع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعلاقات وثيقة مع كل من أوكرانيا وروسيا.

والتقى وزيرا خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا وروسيا سيرجي لافروف يوم الخميس الماضي في مدينة أنطاليا التركية في أول لقاء لهما منذ اندلاع الحرب.

وتعتبر زيارة شولتس لتركيا هي الخامسة له خارج الاتحاد الأوروبي منذ خلافته لأنجيلا ميركل في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وزار سابقا كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا وإسرائيل.