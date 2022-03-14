قصف روسي على منشأة تابعة لشركة أنتونوف في العاصمة كييف

شنّت القوات الروسية قصفًا على منشأة تابعة لشركة أنتونوف في العاصمة كييف، حسبما أوردته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

جاء ذلك بعدما أشارت تقارير إعلامية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إلى أن قصفًا روسيًّا طال عدة مناطق في محيط العاصمة الأوكرانية كييف.

ميدانيًّا أيضًا، تواصلت عمليات الإجلاء من العاصمة مستمرة لليوم الخامس على التوالي، وسط مخاوف من تصعيد عسكري في العاصمة التي تحاول القوات الروسية إسقاطها.

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام