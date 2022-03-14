وزير الصحة الأوكراني: تدمير 7 مستشفيات خلال الغزو الروسي

قال وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو إنه تم تدمير 7 مستشفيات، بشكل لا يمكن إصلاحها في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي.

ووفقا لوكالة يوكرينفورم" الأوكرانية الحكومية للأنباء، قال لياشكو مساء اليوم الأحد إن هذه المستشفيات سيتعين إعادة بناؤها بالكامل بعد القصف الروسي.

ووفقا لتقارير، تعرض أكثر من 100 منشأة أخرى للرعاية الصحية لأضرار جراء أعمال العنف.

وقال الوزير إن حصيلة القتلى بين الكوادر الطبية خلال الحرب بلغت حتى الآن ستة أشخاص وإصابة 12 آخرين.

وتفجرت حالة غضب قبل عدة أيام عندما هاجمت قوات روسية مستشفى للأطفال والولادة في مدينة ماريوبول الساحلية.

وزعمت موسكو أن المبنى كان يستخدمه مقاتلون أوكرانيون. غير أن كلا من الأوكرانيين والأمم المتحدة قالتا إن المبنى كان لا يزال يعمل كمستشفى في ذلك الوقت.