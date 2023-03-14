انطلاق النسخة العاشرة من قمة العرب للطيران في رأس الخيمة بالإمارات

تنطلق اليوم فعاليات النسخة العاشرة من قمة العرب للطيران، الحدث الرائد لقطاع الطيران والسياحة في المنطقة، في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وتُعقد القمة تحت شعار "الاستدامة وتأثيرها المباشر على مفاهيم السفر والسياحة في العصر الحالي".



وتتيح القمة سلسلة من فرص التواصل وتبادل المعرفة وتستقطب كوكبة من رواد قطاع الطيران العالمي لاغتنام الفرص ومواجهة التحديات وتوحيد الجهود ومناقشة سبل دفع تطور قطاع الطيران والسياحة العربي، وسيشهد اليوم الأول نقاشات وحوارات في مواضيع الاستدامة والآفاق الاقتصادية وتأثير التطورات التكنولوجية الثورية على مستقبل قطاع الطيران والسفر.



وتتضمن أجندة القمة يوم الأربعاء 15 مارس مجموعة من جلسات الحوار الحيّة، والكلمات الرئيسية، وورش العمل.



وتشارك كوكبة من القادة المحليين وعمالقة القطاع العالميين في حوار فعال يستكشف تأثير السفر على البيئة وسبل تعزيز استدامته مستقبلاً عبر استعراض أساليب إزالة الكربون ونماذج الأعمال المستدامة التي تدعم النمو المستمر للقطاع.



وقال ميكائيل هواري، رئيس شركة إيرباص في أفريقيا والشرق الأوسط: "تعد الاستدامة من الركائز الرئيسية التي نسعى من خلال عملياتنا على تطوير التقنيات وتوفير الحلول لاستخدام بدائل الوقود النظيف، ولتعزيز جهود الاستدامة على مستويات أكبر، علينا مضافرة جهود جميع الأطراف المعنية، وهذا ما نتطلع إلى تحقيقه من خلال لقاء خبراء وقادة القطاع في القمة لتبادل الأفكار حول سبل التعاون الهادفة إلى جعل قطاع الطيران أكثر استدامة للأجيال القادمة".



من جانبه، قال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: "بينما نواصل ترسيخ الاستدامة في صلب مساعينا للتطور والتنمية، يسعدنا أن نرى اهتمام اللاعبين في قطاعي السياحة والطيران بتبني العمليات المراعية للبيئة. ونتطلع إلى الاستفادة من مشاركة كوكبة واسعة من أبرز اللاعبين الإقليميين والعالميين في قمة العرب للطيران لاستكشاف سبل التعاون والحلول المبتكرة وأفضل الممارسات بما يدعم تسخير كامل طاقاتنا لبناء مستقبل خالٍ من الكربون".



وتأكيداً على مكانتها باعتبارها "المنصة الناطقة بقضايا القطاع"، تستعرض قمة العرب للطيران في نسختها العاشرة تحليلات القطاع وتحدد الحلول القابلة للتطوير التي تحدث فرقاً ملموساً في مسار التحول المستدام. وتسلط المناقشات الاستراتيجية الضوء أيضاً على المنتجات والخدمات والمبادرات المبتكرة التي تغير طريقة سفر الناس اليوم.



بالإضافة إلى مناقشة أُسس اقتصاديات الطيران في إطار ركيزة الاستدامة، وتأثير النقل الجوي المتقدم على شركات الطيران والمطارات وعمليات السفر، وتنامي أهمية وجهات السفر في الشرق الأوسط، والفرص المتزايدة في منظومة القطاع.



تُقام قمة العرب للطيران 2023 بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وهي أول حدث عالمي للطيران والسياحة يهدف إلى حساب انبعاثات الكربون.



ويقام الحدث بدعم من الشركات الدولية في القطاع، من أمثال "إيرباص" و"سي إف إم" و"كولينز ايروسبيس" و"توركش تكنيك" و"أكاديمية T3 للطيران"، وغيرها.