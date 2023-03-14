إجراءات أمن مشددة تأهبا لزيارة نتنياهو إلى برلين

أعلنت شرطة برلين، اليوم الثلاثاء، أنها ستغلق على نطاق واسع مواقع مرتبطة بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للعاصمة الألمانية، بداية من غد الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبلة.

وبحسب البيانات، سيُجرى تطبيق أعلى مستوى أمني لرئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يواجه احتجاجات شرسة في بلده بسبب إصلاح قضائي يقول منتقدوه إن من شأنه أن يقضي على الديمقراطية في إسرائيل.

وستقيد شرطة برلين المنطقة المحيطة بفندق فالدورف أستوريا، إلى جانب ديوان المستشارية وقصر بيلفيو الرئاسي، حيث من المقرر أن يلتقي نتنياهو المستشار أولاف شولتس والرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير.

كما سيُجرى تطويق على نطاق واسع لمنصة الهولوكوست التذكارية رقم 17 في محطة سكة حديد "فانزيه"، والتي يعتزم نتنياهو زيارتها.

وتم الإعلان بالفعل عن تنظيم مسيرات احتجاج عديدة في برلين بالتزامن مع زيارة نتنياهو، لكن لن يُسمح بمظاهرات في محيط الأماكن التي سيتم تطويقها، إلا على نطاق محدود.

ويرى النقاد أن الإصلاحات تهدد الفصل بين السلطات، وقد أعرب شتاينماير بالفعل عن قلقه بشأن هذه الخطط المثيرة للجدل.