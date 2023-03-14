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القوى العاملة: ملتقى توظيف لذوي الهمم بالإسكندرية

أحمد كساب
نشر في: الثلاثاء 14 مارس 2023 - 11:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 مارس 2023 - 11:54 ص

 

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن تنظيم مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية لملتقى التوظيف الرابع لذوى الهمم بمقر المديرية، وترشيح 39 من راغبى العمل من إجمالي 51 متقدما من ذوي الهمم للعمل، بالتعاون مع 8 شركات.

وبحسب بيان اليوم الثلاثاء، جرى تنظيم مقابلات لجميع المتقدمين واستخراج شهادة القيد لهم، تمهيداً لتعيينهم داخل مواقع العمل بتلك الشركات، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة للمديريات بشأن الاستمرار في تنفيذ خطة الوزارة بحصر وتدريب وتشغيل ذوى الهمم لدمجهم داخل المجتمع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت الوزارة، أنها تلقت تقريراً من محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، أكد فيه التزام المديرية بتعيين المتقدمين للوظائف وضمان كل مستحقاتهم المالية والاجتماعية، وأنه سيتم متابعتهم في أماكن العمل بعد التعيين.

وأضاف وكيل المديرية، أنه جرت مقابلات لجميع المتقدمين واستخراج شهادة القيد لهم، وذلك للبدء في إجراءات تعينهم بالشركات، على أن يكون مكان العمل ملائم لهم وجارى إتمام إجراءات التعيين، وتم الاتفاق علي جميع مستحقاتهم المالية وأيضا توفير الرعاية الكاملة لهم وتشغيلهم بأماكن مناسبة وملائمة لهم ودمجهم في سوق العمل.

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