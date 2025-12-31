دول أوروبية وآسيوية تعرب عن قلقها من تدهور الوضع الإنساني في غزة

عبرت بريطانيا وكندا وفرنسا ودول أوروبية وآسيوية في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني مجددا في غزة، ودعت إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.

وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية البريطانية في موقعها، أن على إسرائيل السماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل في مدنها بشكل مستدام ومنتظم، وضمان استمرار عمل الأمم المتحدة في القطاع الفلسطيني.

وأضاف البيان الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا وبريطانيا: “نعبر عن قلقنا البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني مجددا في غزة، والذي لا يزال كارثيا”.

ودعت هذه الدول، إسرائيل إلى رفع القيود غير المعقولة المفروضة على بعض الواردات، مثل المعدات الطبية وتلك الخاصة بالإيواء، وإلى فتح المعابر الحدودية لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.