لجنة خبراء تبحث تحديد موضوع مسابقة اليوم العربي لكفاءة الطاقة

تعقد لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة اجتماعها السادس عشر، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويشارك في الاجتماع مجموعة من الخبراء العرب العاملين في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة إلى جانب المنظمات الإقليمية والدولية.

من جهته، أكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي- الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشئون الاقتصادية - على أهمية انعقاد هذا الاجتماع وعلى الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، ويأتي على رأسها الهيدروجين الأخضر حيث قامت أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالتعاون مع الحكومة الألمانية للإعداد والتي تحظى باهتمام المجلس خاصة مع تفاقم أزمة الطاقة العالمية والاستراتيجية العربية للهيدروجين الأخضر، وموضوع تحوَل الطاقة في المنطقة العربية والسيارات الكهربائية وتحلية المياه بالطاقة المتجددة.

كما سيتم الاتفاق على موضوع مسابقة اليوم العربي لكفاءة الطاقة الذي يتم الاحتفال به سنويا يوم 21 مايو.