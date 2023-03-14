ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمواجهتي زامبيا في التصفيات الإفريقية

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، قائمة الفراعنة في المعسكر الذي ينطلق غدًا، الأربعاء، 15 مارس 2023، استعدادا لمواجهتي زامبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 23 سنة ، والمؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024.

ويخوض المنتخب الوطني الأولمبي، مباراة ودية أمام منتخب السودان، يوم 18 مارس المقبل، استعدادًا لمواجهة زامبيا يومي 22 مارس و26 من الشهر ذاته.

وسينضم لاعبو أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر للمعسكر بعد الانتهاء من مباريات البطولات الإفريقية.

وضمت قائمة المنتخب الأولمبي كل من: حراسة المرمى: علي محمد الجابري، حمزة علاء، يوسف نادر ومحمد أحمد السيد.

خط الدفاع: محمد أشرف بكري، حسام عبد المجيد، محمد طارق، حاتم محمد سكر، محمد مغربي، عبد الرحمن جودة، محمد حمدي، أحمد عيد، عمر فايد، أحمد سيد عبد النبي وإياد العسقلاني.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، رأفت خليل، محمد حسام بيسو، مصطفى سعد ميسي، إبراهيم عادل، محمود صابر، عماد ميهوب، زياد فرج، عربي بدر، محمد شحاتة ، محمود جهاد، عبد الغني محمد ، علي زعزع ومصطفى أشرف.

الهجوم: عبد الرحمن عاطف، أحمد عاطف قطة وأسامة فيصل.