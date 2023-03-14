رئيس مجلس النواب يؤكد تاريخية العلاقات بين مصر والبحرين

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، على تاريخية العلاقات بين مصر ومملكة البحرين، مشيرا إلى اعتزازه البالغ باستضافة مملكة البحرين لاجتماعات الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء جبالي مع رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح ، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقدة حاليا في مملكة البحرين.

من جانبه رحب الصالح بالدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بلده الثاني مملكة البحرين، مؤكداً على أن العلاقات البحرينية - المصرية هي علاقات تاريخية تربطها وشائج عديدة.

وأشار رئيس مجلس الشورى البحريني إلى أن تنظيم واستضافة البحرين لاجتماعات الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي واختيار موضوع "تعزيز التعايش السلمي" موضوعا للاجتماعات، إنما يهدف إلى العالم على كلمة سواء ونبذ خطابات الكراهية والتعصب.