ممثلو لوفتهانزا ونقابة فيردري الألمانية يواصلون مفاوضاتهم بشأن الأجور

استمر ممثلو لوفتهانزا ونقابة العمال الألمانية (فيردي)، اليوم الخميس، في مفاوضاتهم بشأن أجور موظفي الخدمة الأرضية في لوفتهانزا، بحسب ما ذكرته شركة الطيران الألمانية العملاقة.

وقالت "لوفتهانزا" إن الجانبين حددا اليوم لإجراء المزيد من المحادثات.

وكان مارفين ريشينسكي، مفاوض فيردي، قال أمس الأربعاء قبل بدء الجولة الخامسة من المفاوضات، لنحو 25 ألف من موظفي الخدمة الأرضية، إن "الجانبين على استعداد للتوصل إلى اتفاق. إن القضايا الشخصية لا تفرقنا، ولكن المال يفرقنا".

ومع ذلك أكد ريشينسكي إن "الشركة لا يزال يتعين عليها التحرك إذا كانت لا تريد المخاطرة بتنظيم المزيد من الإضرابات".

وفي الأسبوع الماضي، تم إلغاء مئات الرحلات الجوية لشركة لوفتهانزا بسبب الإضرابات التي نظمتها نقابة فيردي . وتطالب فيردي بزيادة رواتب موظفي الخدمة الأرضية في "لوفتهانزا" بنسبة 12.5% لمدة 12 شهرا، بينما عرضت الشركة حتى الآن زيادة نسبتها 10% لمدة 28 شهرا.