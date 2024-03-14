 فيفي عبده: وصيتي لأولادي يسبوني يومين بدون دفن بعد موتي - بوابة الشروق
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فيفي عبده: وصيتي لأولادي يسبوني يومين بدون دفن بعد موتي

مصطفى الجداوي
نشر في: الخميس 14 مارس 2024 - 7:50 م | آخر تحديث: الخميس 14 مارس 2024 - 7:50 م
كشفت النجمة فيفي عبده، عن وصية أخبرتها لأبنائها حال وفاتها قائلة: "قلت لأولادي لو مت سيبوني يومين بره تتأكدوا أني مت فعلا وممكن يكون في غيبوبة سكر وفي قصص كتير متداولة على السوشيال ميديا"، مؤكدة أنها تحب الحياة كثيرا لأنها لم تراها.

وأضافت فيفي عبده، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها دائما ما تدعي الله بطولة العمر مع الصحة، متابعة: "كل يوم أدعي ربنا طول في عمري شوية عشان مشوفتش الدنيا وأنا مبسوطة وأنا قاعدة وبشوف الدنيا وعايزة طولة العمر مع الصحة".

واستكملت: "الصحة تاج على الرؤوس بعد ما مريت بتجربة مرض والمرض بيخوف وغدار، وأهم حاجة ادعي ربنا ياخدني وأنا ماشية على رجلي، لكن بحب الحياة وبحبها لأني مشوفتهاش وأنا طول عمري بجري وأشتغل ومشوفتش حاجة وكنت شقيانة ومشفتش في بلدي حاجات كتير".

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