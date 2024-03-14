لبيد: نتنياهو يخسر عن قصد كبار مؤيدي إسرائيل في الولايات المتحدة

قال زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لبيد، إن خطاب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر يدل على أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخسر عن قصد كبار مؤيدي إسرائيل في الولايات المتحدة، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي وقت سابق، انتقد زعيم الأغلبية الديمقراطية حكومة نتنياهو ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة في خطاب في مجلس الشيوخ حول الحرب بين إسرائيل وحماس.

ووصف شومر نتنياهو بـ"عقبة كبيرة أمام السلام" في المنطقة؛ بسبب "خضوعه في كثير من الأحيان لمطالب (اليمينيين) المتطرفين (في إشارة إلى الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير)".

وأكد شومر أن "رفض إسرائيل لحل الدولتين خطأ فادح.. لأنه الحل الوحيد الواقعي والمستدام"، مشدداً على أنه على تل أبيب أن تجري "تصحيحات كبيرة في المسار" لتحقيق سلام دائم مع الفلسطينيين.

ودعا زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى تقديم "مساعدات إنسانية كبيرة" لقطاع غزة.