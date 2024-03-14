فريق نافالني يطلب من الروس الاحتشاد أمام مراكز الاقتراع

قدم فريق المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني، الذي توفي في معسكر اعتقال الشهر الماضي، نصيحة للروس بشأن كيفية الاحتجاج ضد الرئيس فلاديمير بوتين في يوم الانتخابات الرئاسية الروسية.

وقال الناشط المعارض ليونيد فولكوف، إن خصوم بوتين يجب أن يحتشدوا عند مراكز الاقتراع ظهر يوم الأحد، اليوم الرئيسي في الاقتراع الذي يمتد ثلاثة أيام، لإعلان رفضهم لقائد الكرملين. وكان فولكوف رئيس فريق نافالني .

يشار إلى أن روسيا بها 11 منطقة توقيت، وبذلك ستتكرر الاحتجاجات كل ساعة في مناطق مختلفة من البلاد على مدار اليوم.

وظهر فولكوف، الذي تعرض لهجوم بمطرقة وتعرض لإصابة خطيرة في المنفى في ليتوانيا أمس الأول الثلاثاء، في مقطع مصور بذراع به جبيرة بعد إصابته بكسر وساق عليها ضمادات.

وقال السياسي إنه يجب أن يتم وضع علامة عند اسمين من مرشحي الرئاسة في أوراق الاقتراع، لكن الأفضل أن يتم وضع علامة على أسماء المرشحين الأربعة، ومن شأن هذا أن يبطل ورقة الاقتراع.

وأضاف فولكوف أنه ليس من الممكن إحداث تغيير في السلطة في روسيا عن طريق الانتخابات لأنه يتم التلاعب في النتائج، لكن يمكن القيام بالكثير لممارسة الضغط على جهاز السلطة.

ويخوض الانتخابات إلى جانب بوتين ثلاثة مرشحين، وهم من نواب البرلمان، ومتوافقون تماما مع الكرملين وبعضهم يدعم الرئيس الحالي مباشرة.

وبحسب استطلاع نشرت نتائجه يوم الاثنين الماضي، فقد يحصل الرئيس بوتين على 82% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.