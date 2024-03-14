منظمة غير حكومية: الطبيعة البريطانية تواجه تراجعا لا رجعة فيه دون تحرك سياسي

حذر الصندوق العالمي للطبيعة، من أن المملكة المتحدة تعد واحدة من أكثر الدول استنزافا للطبيعة في العالم وتواجه تراجعا لا رجعة بدون تحرك سياسي عاجل.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا: عن المنظمة، القول إن الحياة البرية في بريطانيا تعاني للتكيف مع التغير المناخي وذلك في معرض نشر بيانها حول السياسات البيئية لعام 2024 قبل الانتخابات العامة للعام الجاري.

وألقى الصندوق الضوء على أن ربع الثدييات في المملكة المتحدة –بما في ذلك السنجاب الأحمر والقنفذ والقط البري- معرضة الآن للانقراض في الوقت الذي أصبحت فيه المملكة المتحدة أكثر الدول استنزافا للطبيعة في مجموعة السبع ومجموعة العشرين.

وحذر الصندوق، أيضا من أن الأهداف البيئية الملزمة قانونيا معرضة للخطر بدون تحرك سريع من جانب أعضاء البرلمان.

وتعهدت الحكومة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بواقع 68% وبوقف تراجع الأنواع بحلول 2030.

ولكن الصندوق العالمي للطبيعة قال إنها بعيدة للغاية عن الوفاء بتلك الالتزامات، مستشهدا بالبيانات المتكررة الصادرة عن لجنة التغير المناخي المستقلة ومكتب حماية البيئة والتي أعربا فيها عن قلقهما إزاء وتيرة التغيير.