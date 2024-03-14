مصرع شخص وإصابة 8 آخرين إثر انقلاب ميكروباص في إدفو بأسوان

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شهد الطريق الصحراوى الغربى بمدخل الغنيمة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، انقلاب سيارة ميكروباص؛ ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين ونقل المتوفى إلى المشرحة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارا بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى بمدخل الغنيمة بمركز إدفو، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصي لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة إدفو.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم رفع آثار الحادث لتيسير الحركة المرورية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.