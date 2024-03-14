استمرار وصول المصابين والمسافرين إلى معبر رفح البري

استمر معبر رفح البري بشمال سيناء، في استقبال أصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية والمصريين والمصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.

وقال مصدر في معبر رفح البري، إنه جار استقبال 32 مصابا و51 مرافقا فلسطينيا قادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج اللازم في مستشفيات مصرية، مضيفا أنه جار عبور 300 شخص من حملة الإقامات، و60 شخصا يحملون جوازات سفر أجنبية، و110 آخرين يحملون جوازات سفر مصرية، بالإضافة إلى 50 طالبا فلسطينيا.

وقال مصدر في شمال سيناء، إلى أن مطار العريش استقبل طائرة مساعدات أردنية تحمل 15 طنًا من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية مقدمة من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لصالح قطاع غزة، مشيرا إلى تفريغ شحنة الطائرة ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

يشار إلى أنه يبلغ عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي 671 طائرة، تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، من بينها 546 طائرة حملت أكثر من 15 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة، مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 125 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية زارت معبر رفح ومخازن المساعدات بالعريش والجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء.