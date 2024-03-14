الكومي: لم نتعرض للنصب من الشركة المنظمة لدورة الإمارات

رفض إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الأنباء التي انتشرت حول تعرض الاتحاد لعملية نصب من إحدى شركات التسويق الوهمية بعد إلغاء الدورة الودية التي كانت مقررة في الإمارات ونقلت لمصر.

الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن أمس الأربعاء الاتفاق على إقامة البطولة الدولية الودية خلال الفترة بين 18 و26 مارس الجاري في مصر بدلاً من الإمارات، بمشاركة منتخبات مصر، كرواتيا، تونس ونيوزيلندا.

وقال إيهاب الكومي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»: «اتحاد الكرة تعرض لاتهامات منذ الإعلان عن استضافة البطولة في مصر، وقيل إننا تعرضنا للنصب من إحدى الشركات، هذا الأمر غير صحيح».

وأضاف: «ما حدث أن إحدى الشركات تواصلت مع المنتخبات الأربعة لإقامة دورة ودية بالإمارات وبالفعل حصلنا على مقدم التعاقد مثل منتخب تونس الذي استلم مقدم التعاقد الخاص به».

وتابع: «الشركة لم تستطع أن تفي ماليا بباقي المستحقات المالية للمنتخبات الأخرى المشاركة بجانب الإقامة والانتقالات».

وأوضح: «نسعى لتحقيق أقصى استفادة للجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن لذلك تواصل الاتحاد المصري مع المنتخبات نفسها والشركة المتحدة للخدمات الرياضية لاستضافة البطولة على أرضنا وهو ما تم بالفعل».

وأتم: «فضلنا الاستفادة بفترة التوقف واستغلال الأجندة الدولية لكي نمنح الجهاز الفني الفرصة على التعرف أكثر على اللاعبين.. وستقام البطولة في موعدها المعلن مسبقا في العاصمة الإدارية وسوف تكون بمثابة دعاية لمصر».