قوات كورية جنوبية وأمريكية تجري تدريبات مشتركة على الضربات الخاصة

قالت القوات البرية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إن جنودا كوريين جنوبيين وأمريكيين أجروا تدريبات مشتركة على الضربات الخاصة هذا الأسبوع، كجزء من التدريبات العسكرية الكبرى الجارية حاليا.

وشارك حوالي 250 جنديا من قيادة الحرب الخاصة بالقوات البرية واللواء الثاني للطيران القتالي الأمريكي في التدريبات التي استمرت لمدة 4 أيام والتي بدأت يوم الاثنين في كلية الحرب الخاصة في "جوانغجو"، على بعد 27 كيلومترا جنوب شرق سول، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وركزت التدريبات، التي حشدت 16 طائرة مروحية كورية جنوبية وأمريكية، بما في ذلك مروحيات "شينوك" و"بلاك هوك"، على تدريب الجنود على القيام بعمليات استطلاع وضربات، وفقا للقوات البرية.

وجرت التدريبات في إطار مناورات "درع الحرية" السنوية التي بدأت يوم الاثنين الماضي ، ولطالما نددت كوريا الشمالية بهذه المناورات المشتركة باعتبارها تدريبا على غزو كوريا الشمالية، بينما أكدت سول وواشنطن أن التدريبات ذات طبيعة دفاعية.

وبعد ساعات فقط من إنطلاق المناورات ، أطلقت بيونج يانج عدة صواريخ باليستية غير محددة النوع قبالة السواحل الغربية لكوريا الشمالية.





