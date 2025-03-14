شرطة الفلبين: دوتيرتي رفض أخذ بصماته وهدد بإقامة دعاوى قضائية خلال اعتقال فوضوي

هدد الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي جنرالا بالشرطة بإقامة دعاوى قضائية، ورفض أن يتم أخذ بصماته وقال لضباط إنفاذ القانون "يتعين عليكم أن تقتلوني كي تحضروني إلى لاهاي" في مواجهة حادة بعد القبض عليه في مانيلا وفقا لطلب المحكمة الجنائية الدولية، حسبما قال جنرال بالشرطة اليوم الخميس.

وقدم الجنرال ميجور بالشرطة نيكولاس توري تفاصيل لأول مرة للمواجهة التي استمرت 12 ساعة أمس الأول الثلاثاء في قاعدة جوية بالفلبين قبل أن يتمكن هو ورجال شرطة من اقتياد الرئيس السابق /79 عاما/ إلى طائرة أجرتها الحكومة نقلته إلى مدينة لاهاي الهولندية، حيث احتجزته المحكمة الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال فادي العبد الله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية اليوم في رسالة نصية للصحفيين إن دوتيرتي وصل إلى مركز احتجاز المحكمة بعد الخضول لفحوص طبية.

وأعلنت المحكمة في ساعة متأخرة من اليوم أن من المقرر ان يمثل دوتيرتي للمرة الأولى أمام قضاة المحكمة غدا الجمعة.

ووقعت الجرائم ضد الإنسانية خلال حملة قمع دموية ضد مهربي المخدرات خلال فترة خلال فترة ولايته من 2016 إلى 2022.

وقال رجل شرطة شارك في عمليات القتل بمدينة دافاو الفلبينية، والذي انشق لاحقا عن دوتيرتي، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إن نحو 10 آلاف مشتبه به لقوا حتفهم على يد فرق القتل التابعة له وفرق القتل التابعة للشرطة والمدنيين تحت قيادة دوتيرتي.

ونفى دوتيرتي أنه أمر بعمليات قتل خارج نطاق القضاء، لكنه هدد بشكل علني ومتكرر بقتل تجار المخدرات المشتبه بهم .