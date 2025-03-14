أبو ردينة تعقيبا على بيان مجموعة السبع: حل الدولتين وفق القرارات العربية والدولية هو الضامن للأمن والاستقرار في المنطقة

قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن دولة فلسطين، وتعقيبا على ما ورد في بيان وزارة خارجية مجموعة السبع (G7) الصادر اليوم الجمعة، تؤكد على أن الأفق السياسي المبني على حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، الذي يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، هو الحل السياسي الذي يحقق السلام والاستقرار والأمن للجميع في المنطقة.

وأكد أن الأولوية حاليا هي لتثبيت وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وانسحاب اسرائيل الكامل منه، وتنفيذ خطة اعادة الإعمار دون تهجير لأبناء شعبنا من ارض وطنهم، بحسي وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

كما أكد على اهمية خلق هدنة شاملة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف الأعمال الاحادية التي تنتهك القانون الدولي، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض التصعيد لتطبيق الافق السياسي المبني على الشرعية الدولية، والعمل لتحقيق ذلك مع الولايات المتحدة والأطراف العربية والأوروبية والدولية، وإتاحة الفرصة لجهود اللجنة العربية والإسلامية والتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، وبذل الجهود من أجل عقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل بنيويورك، بما يؤدي لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة.