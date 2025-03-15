 قائمة بيراميدز لمواجهة إنبي في الكأس - بوابة الشروق
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قائمة بيراميدز لمواجهة إنبي في الكأس

محمد جلال
نشر في: الجمعة 14 مارس 2025 - 11:58 م | آخر تحديث: الجمعة 14 مارس 2025 - 11:59 م

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة إنبي في إطار مباريات بطولة كأس مصر.

ويحل إنبي ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي 

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي


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