 جوميز ينتقد أداء الفتح رغم ثلاثية الرائد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جوميز ينتقد أداء الفتح رغم ثلاثية الرائد

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 14 مارس 2025 - 12:51 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 مارس 2025 - 12:51 ص

انتقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك، والحالي للفتح السعودي، بعض السلبيات في أداء فريقه رغم الفوز على الرائد.

وقاد جوميز الفتح لانتصار جديد يبعده بشكل مؤقت عن شبح الهبوط، بعدما تغلب مساء الخميس على الرائد بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ25 من الدوري السعودي.

وقال جوميز في تصريحات صحفية عقب المباراة إنه غير راض عن أداء الفريق رغم الفوز الكبير، مطالباً لاعبيه ببذل جهد أكبر في المباريات المُقبلة.

وأضاف أن أبرز ما كان يزعجه هو الاستحواذ السلبي لفريقه على الكرة دون خطورة حقيقية على مرمى المنافس.

وبفوز على الرائد أصبح الفتح بقيادة مدرب الزمالك السابق في المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة، بفارق 4 نقطة عن الرائد نفسه صاحب أول مراكز الهبوط.


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