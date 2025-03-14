اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا وسط تهديدات ترامب برسوم جديدة

عقد وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) أول يوم من المحادثات في كندا يوم الخميس، في الوقت الذي ينتهج فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسات تجارة وخارجية أدت إلى اضطراب وحدة التكتل الذي كان صلبا في السابق. ثم أدلى ترامب بتصريحات جديدة استفزت مضيفي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في كندا.

وافتتح الاجتماع الذي يستمر ليومين بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على النبيذ الأوروبي والكحوليات الأخرى إذا لم يتراجع الاتحاد الأوروبي عن فرض رسوم على الويسكي الأمريكي ردا على التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصلب والألمنيوم.

وأدى تصاعد الحرب التجارية إلى زيادة التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها المقربين، والتي توترت بالفعل بسبب موقف ترامب من الحرب الروسية في أوكرانيا.

كما يعني هذا أن روبيو، في أول رحلة رسمية له إلى كندا وأول ظهور له في فعالية لمجموعة السبع، من المحتمل أن يواجه سيلا من الشكاوى خلال اجتماعه مع وزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.

وقد ظهر جميع الوزراء يوم الخميس بوجوه متجهمة وسط درجات حرارة باردة أثناء التقاط صورة جماعية في منتجع مغطى بالثلوج في مدينة لا مالبي في مقاطعة كيبيك، على نهر سانت لورانس.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي عند افتتاح الجلسة:"السلام والاستقرار على رأس جدول أعمالنا، وأتطلع إلى مناقشة كيفية استمرار دعمنا لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي غير القانوني".

وكان روبيو قد التقى سابقا بجولي، حيث وصل إلى كيبيك في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بعد ساعات فقط من دخول الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ - ما أثار ردود فعل غاضبة من الاتحاد الأوروبي وكندا. ولم يتحدث أي من روبيو أو جولي، ولم تصدر وزارة الخارجية الأمريكية أو وزارة الخارجية الكندية أي بيانات رسمية حول الاجتماع كما هو معتاد.

وفي الواقع، لم تظهر أي معلومات تقريبا حول المناقشات المغلقة يوم الخميس، والتي اتسمت بعدم اليقين بشأن مغادرة جولي المزمعة إلى أوتاوا اليوم الجمعة لحضور الاجتماع الأول للحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء الكندي القادم مارك كارني، قبل اختتام قمة مجموعة السبع.

وأكدت جولي بوضوح أن كندا لن تتراجع. فقد كان ترامب أكثر عدوانية تجاه كندا من خلال حديثه المستمر عن جعلها "الولاية الأمريكية رقم 51"، وفرض رسوم إضافية، وإهانة قيادتها بشكل متكرر، وهو ما كرره ترامب يوم الخميس في تعليقات من البيت الأبيض.

وقالت جولي قبل المحادثات إنها ستستغل كل اجتماع في مجموعة السبع لطرح قضية رسوم ترامب الجمركية وتنسيق الرد. وأضافت: "ترامب يواصل تكرار خطابه المهين حول تحويل كندا إلى الولاية 51".

أما ترامب، فقد ضاعف من هجماته على كندا خلال اجتماع في المكتب البيضاوي مع مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ، قائلا: "بصراحة، كندا تعمل فقط كولاية أمريكية". وأضاف: "لقد تم استغلالنا لسنوات. نحن لن ننحني".

أما روبيو، فقد حاول التقليل من تصريحات ترامب، قائلا إن الرئيس "يعبر فقط عن فكرة يعتقد أنها جيدة". وأضاف: "اجتماع مجموعة السبع ليس عن كيفية ضم كندا".