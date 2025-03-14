نجم الأهلي السابق: هذا القرار الأفضل لمجلس الزمالك

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن تفعيل بند عقد المغربي محمود بنتايك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، قرار صائب من مجلس الإدارة.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" سموحة يمر بمرحلة صعبة في الوقت الحالي مع أحمد سامي، والزمالك معنوياته مرتفعه وسيعبر اللقاء بسهولة".

وتابع:" تفعيل بند شراء بنتايك أفضل قرار لمجلس الزمالك، وعندما يكون الفريق فايق الإدارة تأخذ قرارات صائبة، وتواجد مع فتوح أمر هم، وسيقدمان أداء جيد، إلا إذا استسم فتوح، وأنا أسمع أنه شخصية مستسلمه، وقد يكون تغير".

وشدد:" مصطفى شلبي، لم يقدم الأداء المطلوب منه في الزمالك، ولاعب غير مؤثر ومشاكلة كتير، وهو خامة جيدة، وفي حالة قبول اعتذاره ستكون أخر فرصه له مع الفريق، وأنا أؤيد العقوبة الموقعه عليه".