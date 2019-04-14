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مقتل شخصين وإصابة ثلاثة في اصطدام طائرة بمروحية في نيبال

د ب أ
نشر فى : الأحد 14 أبريل 2019 - 11:20 ص | آخر تحديث : الأحد 14 أبريل 2019 - 11:20 ص

أعلن المتحدث باسم الشرطة النيبالية، أن طائرة صغيرة اصطدمت بمروحية أثناء إقلاعها من مدرج للطائرات بالقرب من جبل إفرست، اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل مساعد طيار وضابط شرطة وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين.

وقال المتحدث باسم الشرطة اوتام راج سوبيدي إن طائرة تابعة لخطوط سيمريك الجوية النيبالية كانت تقلع من مطار تنزينج-هيلاري بمدينة لوكلا، البوابة المؤدية إلى إيفرست، عندما اصطدمت بمروحية تابعة لخطوط مانانج الجوية على مهبط للطائرات.

وأضاف في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "أصيب قائد الطائرة وشرطي آخر وطيار المروحية في الحادث".

وقال إن رجال الشرطة كانوا من أفراد شرطة السياحة المنتشرين في المنطقة، مضيفًا أن جميع الجرحى والقتلى نيباليون.


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