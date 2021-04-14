وجبة الإفطار تساعد الجسم على استعادة الطاقة بعد ساعات من الصيام، وتعيد إليه الرطوبة التي يفقدها بسبب التعرق؛ لذلك يجب أن تحتوي مائدة الإفطار على وجبات مغذية، وفي نفس الوقت صحية، حتى لا تتسبب في الإصابة بأمراض، لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون؛ لذلك تقدم "الشروق" يوميًا مقترحات لوجبة إفطار مناسبة للجسم.

وجبة إفطار ثاني أيام رمضان تحتوي على أرز أبيض وكفتة مشوية وسلطة خضراء، وبحسب موقع "فيري ويل فيت" الأمريكي الخاص بصحة الجسم، فإن الأرز الأبيض يحتوي على عناصر غذائية عديدة، منها الألياف والبروتين.

• فوائد الأرز الأبيض

يساعد الأرز في دعم العظام والأعصاب والعضلات، بسبب احتوائه على الماغنيسيوم، كما يحسن من صحة القولون، لأنه يمد الجسم بالنشا الذي يحفز على تكوين الأحماض الدهنية المفيدة للقولون، إضافة إلى أنه يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

كما يقلل الأرز من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ويزيد من طاقة الجسم؛ لاحتوائه على ألياف وكربوهيدرات قليلة.

• فوائد الكفتة المشوية

أما عن فائدة الكفتة المشوية، فهذه النوعية من الأطعمة قليلة الدهون بسبب طريقة تقديمها، وبذلك تحمي القلب من التلف وتقلل من انسداد الشرايين.

كما تحافظ الأطعمة المشوية على الوزن وتمد الجسم بالمعادن والفيتامينات الهامة، إضافة إلى تقليل المخاطر الصحية، بحسب مجلة "هيلث" الأمريكية النسائية التي تقدم نصائح خاصة بالصحة والجمال.

وإليكم وصفة الأرز الأبيض والكفتة المشوية والسلطة الخضراء:

• مقادير الأرز الأبيض:

2 كوب أرز مصري.

2 ونصف كوب ماء أو مرق لحم أو دجاج.

2 ملعقة كبيرة زبد أو سمن.

¾ ملعقة صغيرة ملح.

رشة فلفل أسود.

• طريقة عمل الأرز الأبيض

- غسل الأرز جيدًا، ثم نقعه في الماء لمدة 30 دقيقة.

- تصفية الأرز جيدًا، ثم إضافته مع السمن أو الزبد في وعاء على نار متوسط والتقليب لمدة 4 دقائق.

- إضافة المرق أو الماء، ثم الملح والفلفل الأسود، والتقليب جيدًا وترك الأرز حتى الغليان مع تغطية الوعاء.

- بعد الغليان، يجب خفض النار، وبمجرد النضج، يتم تقديمه ساخنًا.

• مقادير الكفتة المشوية

نصف كيلو لحم بقري مفروم.

حبة بصل كبيرة الحجم مفرومة تمامًا.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

ملعقة صغيرة ونصف ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

• طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

- وضع اللحم مع البصل والبهارات والملح والفلفل الأسود في الكبة، وطحنهم جيدًا حتى تصبح ناعمة وسهلة التشكيل.

- وضع اللحم في وعاء عميق وتغطيتها بورق نايلون وتركها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى يسهل استخدامها.

- تسخين الفرن على حرارة فوق متوسطة، ثم دهن الصينية بالقليل من الزيت.

- تشكيل اللحم على هيئة أصابع متوسطة الحجم ومتساوية بعد إخراجها من الثلاجة، ثم وضعها في الصينية وتركها في الفرن لمدة 10 دقائق.

- بعد هذه المدة، يتم تقليب الكفتة على الناحية الأخرى وتركها 10 دقائق أيضًا، وبعد شواء جميع النواحي، يتم تقديمها مع الأرز بجانب السلطة الخضراء.

• مقادير السلطة الخضراء

2 حبة خيار.

2 حبة طماطم.

1 حبة بصل صغيرة.

1 حزمة جرحير.

نصف حزمة بقدونس.

نصف حزمة كزبرة.

نصف حزمة شبت أخضر.

1 حبة جزر.

2 حبة فلفل أخضر.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة خل.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة كمون.

• طريقة عمل السلطة الخضراء

- تقطيع الخضروات بالكامل في وعاء كبير.

- إضافة الليمون وزيت الزيتون والخل والمكونات الأخرى على السلطة، ثم تقديمها بجانب الوجبة.