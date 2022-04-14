 ارتفاع ضحايا حادث الدهس بالرماية إلى 4 وضبط المتسبب في الحادث - بوابة الشروق
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ارتفاع ضحايا حادث الدهس بالرماية إلى 4 وضبط المتسبب في الحادث


نشر في: الخميس 14 أبريل 2022 - 1:13 ص | آخر تحديث: الخميس 14 أبريل 2022 - 1:13 ص

 ارتفع عدد ضحايا حادث الدهس بمنطقة الرماية بالهرم إلى 4 أشخاص وتمكن رجال الأمن بالجيزة من ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث دهس ووجود عدد من الجثث بميدان الرماية اتجاه طريق الفيوم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين اصطدام سيارة بعدد من الأشخاص أثناء وقوفهم ، مما اسفر عن مصرع 3 أشخاص، واصابة رابع، ونقلت الجثث إلى مشرحة المستشفى، بينما نقل المصاب في حالة حرجة إلى مستشفي الهرم لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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