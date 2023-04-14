 تقرير: صادرات النفط الروسية تسجل أعلى مستوياتها منذ أبريل 2020 - بوابة الشروق
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تقرير: صادرات النفط الروسية تسجل أعلى مستوياتها منذ أبريل 2020

موسكو - أ ش أ
نشر في: الجمعة 14 أبريل 2023 - 11:43 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 أبريل 2023 - 11:43 ص

ذكر تقرير وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، أن صادرات النفط الروسية وصلت في مارس 2023 إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2020 من الناحية المادية بسبب زيادة الإمدادات من المنتجات النفطية، في حين ارتفعت عائدات الصادرات بمقدار مليار دولار مقارنة بشهر فبراير إلى 12.7 مليار دولار.

وقالت الوكالة إن إمدادات روسيا عن طريق البحر نمت 0.6 مليون برميل يوميا لتصل إلى 8.1 مليون برميل يوميا، مضيفة أن شحنات المنتجات البترولية ارتفعت 450 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 3.1 مليون برميل يوميا، وفقا لوكالة تاس الروسية.

كما أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن عائدات روسيا من صادرات النفط زادت مليار دولار في مارس، لكنها انخفضت بنسبة 43% من حيث القيمة السنوية .

وخفضت روسيا من إنتاج الخام (باستثناء مكثفات الغاز) بمقدار 270 ألف برميل يوميا إلى 9.58 مليون برميل يوميا في مارس، مع إنتاج 900 ألف برميل يوميا أقل من الخطة، وفقا للوكالة. ومع ذلك، أعلنت موسكو عن خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا من متوسط فبراير الذي بدأ في مارس.


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