الفحص الأولي لعقار الورديان المنهار: صادر له قرار هدم منذ 5 سنوات

أظهر الفحص الأولي لملف عقار الورديان المنهار غربي الإسكندرية، منتصف ليل اليوم الجمعة، صدر قرار هدم له حتى سطح الأرض، برقم 105 لسنة 2018، دون أن ينفذ، فيما تواصل قوات الإنقاذ رفع الأنقاض بحثًا عن ناجين أو ضحايا آخرين.

واستخرجت قوات الحماية المدنية، 3 أشخاص مصابين "على قيد الحياة" من بين أنقاض العقار المنهار في شارع عبيد حسن التلعفري سابقًا، المتفرع من شارع البُهيقي، خلف مدرسة شجرة الدُر، منطقة الورديان، وتم نقلهم إلى المستشفى؛ لإسعافهم.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة مينا البصل، وإدارة الحماية المدنية، وغرفة عمليات حي غرب، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي لشرطة النجدة، حول انهيار أجزاء من عقار قديم مكون من 4 طوابق، في نطاق حي غرب.

وبانتقال الأجهزة الأمنية، والتنفيذية، رفقة سيارات الإسعاف، إلى موقع الانهيار، تم فرض سياج تأميني حوله حرصًا على حياة المواطنين، حيث تبين من المعاينة الأولية أن العقار مكون من دور أرضي و3 طوابق علوية، وانهار بالكامل حتى سطح الأرض.

وتم تحرير محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.