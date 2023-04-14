عبدالهادي: الزمالك استعاد الروح وهذا سيساعد أوسوريو

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يرى مدحت عبدالهادي المدرب العام لنادي الزمالك، أن الفريق سعى للعب بشراسة هجومية في مباراته ضد حرس الحدود.

وأضاف عبدالهادي في تصريحات عقب المباراة، أنه سعيد بالشكل الجيد الذي ظهر به الفريق أمام حرس الحدود وتسجيل ثلاثة أهداف.

وأوضح أن الأهم في الفترة الحالية هو استعادة الروح وهو ما يحدث في الوقت الحالي وسيفيد المدير الفني الجديد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

يذكر أن الزمالك هزم الحرس بثلاثية دون رد، سجلها ناصر منسي وحسام عبدالمجيد وأحمد بلحاج، ليرفع الفريق رصيده إل 39 نقطة في المركز الرابع.

وكان الكولومبي أوسوريو المدير الفني الجديد، قد شاهد المباراة من مدرجات استاد الكلية الحربية، بعدما وصل مساء الأربعاء إلى القاهرة تمهيدا لتولي قيادة الفريق.