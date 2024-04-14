موسكو وطهران تحذران من مزيد من التصعيد

بعد أقل من يوم من الهجوم الإيراني على إسرائيل وقبل رد وشيك من الجيش الإسرائيلي، حذر وزيرا خارجية روسيا وإيران من خطر المزيد من التصعيد.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأحد إن "استفزازات جديدة" قد تؤدي إلى مستويات "خطيرة" من التوترات في الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في تقرير عن المناقشات بين الوزيرين في مكالمة هاتفية اليوم الأحد: "يمكن أن يؤدي المزيد من التصعيد للوضع في المنطقة والأعمال الاستفزازية الخطيرة الجديدة إلى زيادة التوترات في الشرق الأوسط".

واتفق الوزيران على أنه بدلا من التصعيد الإقليمي، ينبغي على مجلس الأمن الدولي الآن التعامل مع القضية.

وقالا إن "منع مثل هذه السيناريوهات (التصعيدية) والقضاء على أسبابها يجب أن يكون موضوع اهتمام مجلس الأمن الدولي على سبيل الأولوية".

وهاجمت إيران إسرائيل بعدة مئات من الصواريخ والطائرات القتالية المسيرة ليلة السبت / الأحد ردا على مقتل جنرالين من الحرس الثوري الإيراني في العاصمة السورية دمشق في هجوم يعتقد على نطاق واسع أنه مدبر من قبل إسرائيل.