قائد الجيش الإيراني: إذا تدخل الأمريكيون ستكون قواعدهم أهدافا لنا

قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، إنه إذا تدخل القادة الأمريكيون، دعما لإسرائيل، فإن "جميع قواعدهم ومصالحهم ستکون أهدافا لنا".

وأضاف موسوي "تجاوز الکیان الصهيوني الخطوط الحمراء، وانتهك القوانين الدولية في عدوانه على القسم القنصلي في سفارة الجمهورية الإسلامية في دمشق، وتسبب في استشهاد عدد من مستشارينا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وذكر موسوي، أنه "كان على المنظمات الدولية أن تعاقب الکیان الصهيوني بموجب المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة؛ لكننا نفذنا هذه العملية العقابية نتيجة لإهمال وتقاعس هذه المنظمات من جهة والمطلب العام للشعب الإيراني العظيم من جهة أخرى".

وقال موسوي "نحذر مرة أخرى من أنه إذا أراد الكيان الصهيوني الإصرار على أعماله العدوانية، فإنه سيواجه عقوبة أشد ألما هذه المرة كما نحذر القادة الأمريكيين من أنهم إذا أرادوا التدخل دعما للكيان الصهيوني، فإن جميع قواعدهم ومصالحهم خاصة القواعد التي سيتم منها التحرك ضد إيران ستكون أهدافا لنا".