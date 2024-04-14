تنورة وفلكلور صعيدي في احتفالات عيد الفطر بأسيوط

نظم قصر أحمد بهاء الدين لثقافة الطفل بأسيوط، حفلا فنيا ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد للرواد احتفالا بعيد الفطر المبارك، في إطار برامج وزارة الثقافة.

أقيم الحفل بنادي القضاة واستهلت فعالياته بعرض مسرح عرائس للفنان محمد راتب، وسط تفاعل كبير من الأطفال.

وتخلل الحفل الذي قدمه جمال عبد الناصر مدير القصر، عددا من الفقرات الفنية والترفيهية، بجانب الرسم على الوجه.

واختتمت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، مع عرض فني لفرقة القصر للفنون الشعبية بقيادة الفنان خالد نصر الدين، تضمن باقة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور الشعبي منها "العصا، والفلاحي" بجانب فقرة التنورة الصوفية التي نالت إعجاب الجمهور.

ويشار إلى أن هيئة قصور الثقافة، أعدت برنامجا فنيا حافلا ومتنوعا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الفطر تقدم خلاله أفلام العيد بسينما الشعب في 16 محافظة، بجانب 7 عروض مسرحية مجانية للجمهور بمحافظات الشرقية، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وسوهاج، إضافة إلى عدد من اللقاءات التثقيفية والحفلات الفنية بمختلف المحافظات.