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وزير الدفاع الإيراني يحذر من الهجمات المضادة

د ب أ
نشر في: الأحد 14 أبريل 2024 - 3:12 ص | آخر تحديث: الأحد 14 أبريل 2024 - 3:12 ص

حذر وزير الدفاع الإيراني الجنرال محمد رضا أشتياني من تنفيذ إسرائيل لأي هجمات مضادة بعد أن أطلقت طهران صواريخ وطائرات مسيرة باتجاهها.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية (إرنا) عن أشتياني قوله إن أي دولة ستهاجم إيران ستتلقى "ردا حازما".

وشنت إيران هجوما مباشرا على إسرائيل، حيث أطلق الحرس الثوري الإيراني العشرات من المسيرات والصواريخ باتجاهها.

وكانت العملية، التي أطلق عليها اسم "الوعد الحقيقي"، بمثابة ضربة انتقامية لمقتل ضباط رفيعي المستوى في غارة إسرائيلية على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في سوريا في الأول من أبريل الجاري.

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