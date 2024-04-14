وزير الخارجية الإيراني: أبلغنا جيراننا بالهجوم على إسرائيل قبل 72 ساعة

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إنّ إيران أبلغت جيرانها بهجومها على إسرائيل قبل 72 ساعة.

وصرح عبداللهيان، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: «قبل حوالي 72 ساعة من عملياتنا، أبلغنا أصدقاءنا وجيراننا في المنطقة أن رد إيران على إسرائيل مؤكد ومشروع ولا رجعة فيه».

وأضاف أن المجتمع الدولي يدعو إيران لضبط النفس ويتغاضى عن جرائم إسرائيل، مشيرًا إلى أن العملية العسكرية الإيرانية ضد إسرائيل أمس كانت محدودة.

وأوضح أن العملية العسكرية الإيرانية استهدفت مواقع انطلاق طائرات إف 35، قائلا إن العملية المحدودة تعني عدم استهداف مواقع اقتصادية ولا مدنية.

وذكر أن بلاده كانت دقيقة جدا في الرد على إسرائيل، مشددا على أن رد إيران جاء في إطار الدفاع المشروع والحازم والطبيعي عن النفس، وفق تعبيره.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد شن ليل السبت إلى الأحد هجوما بطائرات مسيّرة وصواريخ كروز ضد أهداف في إسرائيل ردا على استهداف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية، دمشق.

وتسود حالة من الترقب للرد الإسرائيلي المحتمل على الهجوم الإيراني، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع ووصوله إلى حرب إقليمية.