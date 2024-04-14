كريم عبد العزيز: قلعة «آلموت» ومدينة «أصفهان» بنيت بالكامل خصيصا لمسلسل الحشاشين

تحدث الفنان كريم عبد العزيز، عن بعض التفاصيل الخاصة بمسلسل «الحشاشين» والتحديات التي واجهته في تجسيد شخصية «حسن الصباح».
وكشف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، عن بناء قلعة «آلموت» ومدينة «أصفهان» بالكامل خصيصًا للمسلسل.
واعتبر أن مشهد موت نجل «الصباح» داخل قاعة الحكم من أصعب المشاهد في المسلسل، بسبب «أحساسيس الشخصية المستترة»، لافتا إلى إجماع المراجع التاريخية كافة على صفة «الهدوء الشديد» كصفة أساسية لشخصية «حسن الصباح».
وعبر عن إعجابه بذكاء الشخصيات التاريخية الفذة مثل الصباح وهتلر وموسوليني وهولاكو وراسبوتين، ولكن ليس لشرهم، قائلا: «لشخصيات الفذة على مر التاريخ مثل هتلر وموسيليني وهولاكو أنا بحب ذكائهم، لكن مش بحب شخصه الشرير؛ لأن هذا الشخص لو يكن هاد وذكي ووقور وصادق في مشاعره مكنش هيكون له أتباع».
وشدد على أهمية إيمانه بشخصية «حسن الصباح» وصدقها؛ حتى يصدقها المشاهد ويكرهها، متابعا: «أنا صدقت في الشخصية إيمانها بنفسها ولم أخلق بيني وبينه عداوة وصدقت إيمانه بدعوته وأنه وضع الدعوة فوق أقرب الناس له حتى ابنه، ولكن بداخلي ما كان بداخلي أنها طائفة إرهابية».
وقارن بين تجسيد شخصية «حسن الصباح» وتجارب ممثلين آخرين قدموا شخصيات غريغوري راسبوتين وهتلر، قائلا إن:« الممثلين الذين قدموا شخصية راسبوتين وهتلر صدقوا أفكارهم؛ لكن بالتأكيد لم يحبوهم محدش بيحب إنسان شرير، أنا دوري غير دور المشاهد، لازم أصدق منطقه وإلا المشاهد لن يتأثر به».