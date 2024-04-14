كريم عبد العزيز: قلعة «آلموت» ومدينة «أصفهان» بنيت بالكامل خصيصا لمسلسل الحشاشين

تحدث الفنان كريم عبد العزيز، عن بعض التفاصيل الخاصة بمسلسل «الحشاشين» والتحديات التي واجهته في ‏تجسيد شخصية «حسن الصباح».‏

وكشف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة‎ «ON E» ‎مساء السبت، عن بناء قلعة «آلموت» ومدينة «أصفهان» بالكامل خصيصًا للمسلسل.‏

واعتبر أن مشهد موت نجل «الصباح» داخل قاعة الحكم من أصعب المشاهد في المسلسل، بسبب «أحساسيس ‏الشخصية المستترة»، لافتا إلى إجماع المراجع التاريخية كافة على صفة «الهدوء الشديد» كصفة أساسية ‏لشخصية «حسن الصباح». ‏

وعبر عن إعجابه بذكاء الشخصيات التاريخية الفذة مثل الصباح وهتلر وموسوليني وهولاكو وراسبوتين، ولكن ‏ليس لشرهم، قائلا: «لشخصيات الفذة على مر التاريخ مثل هتلر وموسيليني وهولاكو أنا بحب ذكائهم، لكن مش ‏بحب شخصه الشرير؛ لأن هذا الشخص لو يكن هاد وذكي ووقور وصادق في مشاعره مكنش هيكون له أتباع».‏

وشدد على أهمية إيمانه بشخصية «حسن الصباح» وصدقها؛ حتى يصدقها المشاهد ويكرهها، متابعا: «أنا ‏صدقت في الشخصية إيمانها بنفسها ولم أخلق بيني وبينه عداوة وصدقت إيمانه بدعوته وأنه وضع الدعوة فوق ‏أقرب الناس له حتى ابنه، ولكن بداخلي ما كان بداخلي أنها طائفة إرهابية». ‏

وقارن بين تجسيد شخصية «حسن الصباح» وتجارب ممثلين آخرين قدموا شخصيات غريغوري راسبوتين ‏وهتلر، قائلا إن:« الممثلين الذين قدموا شخصية راسبوتين وهتلر صدقوا أفكارهم؛ لكن بالتأكيد لم يحبوهم ‏محدش بيحب إنسان شرير، أنا دوري غير دور المشاهد، لازم أصدق منطقه وإلا المشاهد لن يتأثر به».‏