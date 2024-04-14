عامل يقتل زوج شقيقته بالاستعانة بآخرين لخلافات بينهما في الغربية

أقدم شاب بالتعاون مع آخرين بالاعتداء على زوج شقيقته بالضرب المبرح باستخدام عصا ودهسا أسفل عجلات السيارة، بسبب خلافات أسرية بينهما، وتم نقله للمستشفى العام ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة، بإصابة "إبراهيم حلوة ٥١ سنة" عامل فى مصنع، بجروح قطعية في الرأس ونزيف داخلى، وتوفى داخل المستشفى العام، إثر قيام شقيق زوجته بمساعدة آخرين بالتعدى عليه بعصا ودهسه أسفل عجلات سيارة.

وانتقلت قوة أمنية إل مكان البلاغ، وتبين أن المجني عليه توفي نتيجة تعرضه للضرب المبرح من عصا وسحله وإصابته بجروح قطعية فى الرأس وكدمات ونزيف داخلى.

وأكدت التحريات الأولية أن المجنى عليه كانت بينه وبين زوجته وشقيقها خلافات منذ بداية شهر رمضان واستعان المتهم بآخرين واستدرجوه لمكان الواقعة، بزعم رؤية ابنته واعتدوا عليه، وتم نقله للمستشفى العام وفارق الحياة بعدها بساعات.

وتكثف مباحث قسم مركز المحلة من جهودها لضبط المتهمين، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، تحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة.