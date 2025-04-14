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يعتزم الاتحاد الأوربي تقديم دعم مالي للسلطة الفلسطينية بقيمة 1.6 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

وأعلنت المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون الشرق الأوسط صباح اليوم إن الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية بحزمة تبلغ نحو 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار) على مدى ثلاثة أعوام- حسب وكالة الأنباء الفلسطينية معا.

وقالت دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط إن الدعم المالي سيسير جنبا إلى جنب مع إصلاحات السلطة الفلسطينية.

وقالت سويتشا "نريد منهم أن يصلحوا أنفسهم، لأن بدون الإصلاح لن يكونوا أقوياء أو محل ثقة بما يكفي للحوار، ليس فقط بالنسبة لنا، بل أيضا بالنسبة لإسرائيل".

ويبدأ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وكبار المسؤولين الفلسطينيين أول "حوار سياسي رفيع المستوى" في لوكسمبورج اليوم الاثنين.

ويعد الاتحاد الأوروبي المانح الأكبر للفلسطينيين، لدعم تولي السلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية المسؤولية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

يذكر أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترفض حتى الآن فكرة تسليم غزة للسلطة الفلسطينية، فضلاً عن عرقلة مساعي الاتحاد الأوروبي لحل الدولتين، والذي يشمل إقامة دولة فلسطينية.

وقالت سويتشا إن 620 مليون يورو ستذهب إلى الدعم المالي وإصلاح السلطة الفلسطينية و576 مليون يورو ستخصص "للتكيف والتعافي" في الضفة الغربية وغزة و400 مليون يورو ستأتي في شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي، وسيكون ذلك رهنا بموافقة مجلس إدارته.

ويبلغ متوسط دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية نحو 400 مليون يورو على مدى السنوات الاثني عشرة الماضية.