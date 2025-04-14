الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة حاليا الأسوأ منذ اندلاع الحرب

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، من أن الوضع الإنساني في غزة هو الأسوأ على الأرجح منذ اندلاع الحرب.

وقال المكتب في بيان، اليوم الاثنين، إن الوضع الإنساني الآن هو الأسوأ على الأرجح في الأشهر الـ18 منذ اندلاع الحرب، مشيرا الى مرور شهر ونصف شهر منذ تمّ السماح بدخول أي إمدادات عبر المعابر إلى غزة، وهي أطول فترة يتوقف فيها الإمداد حتى الآن، بحسب وكالة فرانس برس.

وفي الثاني من مارس، منعت إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأغلقت جميع المعابر المؤدية إلى القطاع الفلسطيني حيث استأنفت العمليات العسكرية في 18 مارس بعد هدنة استمرّت شهرين.

وزعم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أنّ المساعدات أصبحت المصدر الرئيسي لإيرادات حركة حماس في غزة.

من جانبه، أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، إلى أنّه بسبب إغلاق المعابر، إلى جانب القيود المفروضة داخل غزة، فإنّ نقص الإمدادات أجبر السلطات على ترشيد وتقليص عمليات التسليم.