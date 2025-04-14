جنوب أفريقيا تعين مبعوثا خاصا إلى الولايات المتحدة بعد طرد سفيرها

عين رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، نائب وزير مالية سابق كمبعوث خاص إلى الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، بعد طرد إدارة الرئيس دونالد ترامب سفير البلاد الشهر الماضي.

وقال رامافوسا، إن تعيين مكبيسي جوناس من شأنه أن يساعد جنوب أفريقيا على إعادة بناء علاقتها مع الولايات المتحدة، والتي تدهورت سريعا منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه.

ومن جانبه، اتهم ترامب، حكومة جنوب أفريقيا التي يقودها ذوي البشرة السمراء، بسوء معاملة الأقلية البيضاء في الداخل، كما انتقد سياستها الخارجية ووصفها بأنها معادية لأمريكا.

ووقع في فبراير الماضي أمرا تنفيذيا يقضي بخفض التمويل الأمريكي لجنوب أفريقيا؛ بسبب هذه القضايا.

وواصل ترامب، انتقاداته في منشور له نشره على منصته "تروث سوشيال" في مطلع الأسبوع الجاري، حيث قال إن الولايات المتحدة لا ترغب في حضور قمة مجموعة العشرين هذا العام في حال تم عقدها بجنوب أفريقيا، كما هو مقرر لها.