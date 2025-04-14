وزير الخارجية التركي يتناول مع نظيره الإيراني محادثات طهران وواشنطن حول الملف النووي

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيره الإيراني عباس عراقجي المحادثات الأخيرة بين طهران وواشنطن في سلطنة عُمان حول الملف النووي الإيراني.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيرين، الاثنين، بحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر في وزارة الخارجية التركية.

وأكدت المصادر أنّ الجانبين بحثا المحادثات الأخيرة التي جرت بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين في عُمان حول الملف النووي الإيراني.

والسبت، انعقدت أولى جولات المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة سلطنة عمان في العاصمة مسقط، للتوصل إلى صفقة بشأن ملف طهران النووي، واتفقا على جولة ثانية الأسبوع المقبل.

وترأس الوفد الأمريكي، المبعوث الرئاسي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، فيما قاد عراقجي الوفد الإيراني.