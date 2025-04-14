احتدم السباق الرئاسي في بولندا، قبل 5 أسابيع من موعد الانتخابات، حيث فقد المرشح الأوفر حظا المرتبط بالحزب الحاكم بعض الدعم عقب أداء سيء في مناظرة تلفزيونية.

وبحسب استطلاع أجراه معهد يونايتد سرفايز لصالح موقع فيرتوالنا بولسكا الإلكتروني، ونشر اليوم الاثنين، فإن الدعم لعمدة وارسو رافال ترزاسكوفسكي، تراجع بواقع 4.8 نقطة إلى 33.5%.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الاستطلاع، أن كارول نافروتسكي وهو مرشح أكبر حزب معارض حزب القانون والعدالة، حصل على 5 نقاط محققا 25.5% مقارنة بالاستطلاع السابق الذي أجري في فترة 4 إلى 6 أبريل.

وأجري الاستطلاع بعد ساعات من المناظرة التي أجريت مساء الجمعة، وفيها فشل ترزاسكوفسكي، في توجيه صفعة لنافروسكي الذي اتهمه برهاب معاداة الألمان وبنشر دعاية روسية.

وفوجئ عمدة وارسو، بأن نافروسكي باغته وأعطاه علم قوس قزح الخاص بمجتمع الميم (المثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية المزدوجة والمتحولين جنسيا)، وأخفاه عن الأعين بعد ذلك.

وفي اللحظة الأخيرة، جرى توسيع المناظرة التي كانت مخططة في البداية كمناظرة ثنائية بين المنافسين الرئيسيين الاثنين؛ لتشمل ستة منافسين آخرين عقب احتجاجات من فرقهم الانتخابية.

ومن شأن فوز ترزاسكوفسكي المحتمل أن يساعد رئيس الوزراء دونالد توسك في المضي قدما في الأجندة التشريعية في وجه معارضة الرئيس أندريه دودا، وهو حليف الحكومة القومية السابقة.

وفي حين أن دور رئيس البلاد شرفي إلى حد كبير في بولندا، إلا أن يمكنه أيضا استخدام حق الاعتراض (الفيتو) ضد التشريعات وتعيين القضاة وتشكيل السياسة الخارجية.